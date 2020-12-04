В Jaguar Land Rover Россия назначен новый директор по маркетингу и продукту

Директором по маркетингу и продукту Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан с 3 декабря 2020 года назначен Виктор Бандюков. На этом посту он пришел на смену Елене Кравец, которая в июле нынешнего года приняла решение покинуть компанию.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, Виктор Бандюков начал работать в компании Jaguar Land Rover Россия в 2011 году в качестве менеджера по продукту, позднее занимал должность руководителя группы по продукту и дилерскому маркетингу, а в 2018 году был переведен в Китай на руководящую позицию для трансформации операционного бизнеса компании в сферах маркетинга, продаж и сервиса с целью улучшения показателей (KPI).

В новой роли Виктор Бандюков будет отвечать за создание и внедрение маркетинговой и продуктовой стратегии на рынках России, Беларуси, Казахстана и Армении, включающее в себя развитие и продвижение брендов Jaguar и Land Rover, cтратегическое позиционирование модельного ряда и совершенствование процессов взаимоотношений с клиентами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2020 года в России было реализовано 5643 автомобиля Jaguar и Land Rover, что на 32% ниже показателя годичной давности. С начала года на российском рынке было продано 4876 внедорожников Land Rover (-29%), в то время как реализация Jaguar составила 767 автомобилей (-47%), согласно данным АЕБ. Стоит отметить, что в третьем квартале 2020 года на российском рынке сохранялся некоторый дефицит автомобилей Jaguar и Land Rover, связанный с остановкой производств из-за пандемии весной. Наиболее высокий спрос в России сохраняется на модели семейства Range Rover.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.