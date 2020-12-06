Французский авторынок в ноябре усилил падение | АВТОСТАТ

Французский авторынок в ноябре усилил падение

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Французский авторынок в ноябре усилил падение

Автомобильный рынок России - 2020
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Автомобильный рынок Франции в ноябре снизился на 27% до 126047 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд. По итогам 11 месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 463 тыс. 795 единиц (-26,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в ноябре стал Peugeot, реализовавший 25310 машин (-19,7%). Второе место занимает Renault с показателем 21272 проданных автомобиля (-34,8%). Реализация Citroen снизилась на 33,2% до 11485 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 9298 автомобилей (-23,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры реализовали 6932 машины (-10,5%).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля этих и других марок на российском рынке можно на сайте «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи франция авторынок европы автомобильные рынки мировой авторынок

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