Французский авторынок в ноябре усилил падение

Автомобильный рынок Франции в ноябре снизился на 27% до 126047 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд. По итогам 11 месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 463 тыс. 795 единиц (-26,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в ноябре стал Peugeot, реализовавший 25310 машин (-19,7%). Второе место занимает Renault с показателем 21272 проданных автомобиля (-34,8%). Реализация Citroen снизилась на 33,2% до 11485 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 9298 автомобилей (-23,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры реализовали 6932 машины (-10,5%).

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