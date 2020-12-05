Suzuki Vitara получит новую спецверсию в России

Компания Suzuki в 2021 году представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Suzuki Vitara. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус», не раскрыв подробностей. Других новинок от Suzuki для нашей страны в следующем году не запланировано.

Напомним, Suzuki Vitara является безусловным бестселлером марки на российском рынке. Он представлен как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях. Моторная гамма модели включает двигатель 1.6 VVT с отдачей в 117 л.с. и турбированный Boosterjet мощностью 140 л.с. Оба двигателя работают в паре с автоматической 6-ступенчатой КП Aisin, также на выбор предлагается 5-ступенчатая «механика». Автомобиль имеет клиренс в 185 мм и оснащен системой полного привода AllGrip Select с 4 режимами.

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