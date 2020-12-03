Япония откажется от автомобилей с традиционными двигателями

Правительство Японии намерено запретить продажи новых автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания в середине 2030-х годов. Конкретные меры в этом направлении будут сформированы до конца текущего года.

Как пишет "Российская газета", новыми можно будет приобрести исключительно машины на электрической тяге, гибриды, а также автомобили на топливных элементах (водородомобили). Согласно стратегии, в Японии к 2050 году намерены полностью исключить выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в ноябре японский авторынок увеличился на 6,4% до 219040 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за одиннадцать месяцев 2020 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 268 тыс. 136 машин (-13,7%).

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