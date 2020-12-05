Японский авторынок в ноябре продолжил рост

Японский авторынок в ноябре увеличился на 6,4% до 219040 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за 11 месяцев 2020 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 268 тыс. 136 машин (-13,7%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 13% до 119398 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 23475 машин (+16%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 16889 автомобилей (-2,3%).

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