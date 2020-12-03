В России оформлено 1000 электронных одобрений типа транспортных средств

С момента запуска проекта по переходу на выдачу сертификационных документов на автомобили в цифровой формат оформлено ровно 1000 первых электронных ОТТС. Тысячным стало одобрение типа транспортного средства на автомобиль производства «КРАН центр «КАМАЗ», а именно на специализированную крановую техника на базе шасси КАМАЗ, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт».

Напомним, данный проект перешел в активную фазу в мае текущего года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Проект реализуется Росстандартом совместно с АО «Электронный паспорт», являющимся оператором систем электронных ПТС. Также в работу активно включились органы по сертификации и автопроизводители.

Сегодня уже все ОТТС оформляются в электронном виде, что позволило обеспечивать необходимые ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, всеми участниками процесса оценки соответствия автомобилей, а также ускорить процесс вывода автомобилей на рынок. Так, прохождение всех необходимых процедур сократилось с более чем 30 дней, когда все было «на бумаге», до менее 20 дней сегодня «в цифре».

По словам заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова, также запуск системы позволит минимизировать вероятность ошибок и даже злонамеренных нарушений при формировании ОТТС, а это важный вклад в повышение конструктивной безопасности автомобильной техники.

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