В России проданы первые 100 внедорожников CHERYEXEED TXL

Новый автомобильный бренд CHERYEXEED, который был официально представлен на российском рынке в октябре этого года, подвел первые итоги продаж.

С момента старта продаж официальными дилерами марки было реализовано 103 полноприводных внедорожника TXL, сообщает пресс-служба китайской марки. Самой популярной комплектацией стала топовая комплектация Flagship, которую выбрали 94% покупателей. Как отмечается, больше половины владельцев CHERYEXEED TXL предпочли приобрести новый автомобиль, воспользовавшись программой Trade-in. Среди них бывшие собственники автомобилей 2015-2017 годов выпуска таких моделей, как Lexus RX, BMW X3, BMW X5, Infiniti QX80, Range Rover и KIA Sorento Prime.

Автомобили бренда CHERYEXEED на старте продаж были представлены только в 15 центрах, расположенных в крупнейших российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Тюмень, Кемерово и Иркутск. В декабре дилерская сеть продолжит расти и увеличится почти в два раза. Запланировано открытие еще 13 новых дилерских центров в таких городах, как Москва, Ульяновск, Волгоград, Ижевск, Воронеж, Владимир, Нижний Новгород и Новосибирск.

Напомним, CHERYEXEED TXL предлагается на российском рынке доступна в салонах официальных дилеров марки в двух комплектациях – Luxury и Flagship – стоимостью 2 млн 249 тыс. 900 рублей и 2 млн 399 тыс. 900 рублей соответственно. Полноприводный внедорожник построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4775х1885х1706 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. CHERYEXEED TXL оснащен системой полного привода Torque-on-Demand, управляемой многодисковой муфтой.

Под капотом внедорожника CHERYEXEED TXL установлен двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Разгон до 100 км/ч занимает у CHERYEXEED TXL 9,8 секунды.

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