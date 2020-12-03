Geely Coolray в ноябре стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Geely в ноябре реализовали 2015 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года в России было продано 13772 машин китайской марки (+69%), сообщает пресс-служба Geely.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в ноябре стал новый компактный кроссовер Coolray, чьи продажи составили 1139 машин. Таким образом, всего за несколько месяцев с момента выхода на рынок новинке удалось отобрать пальму первенства у Geely Atlas, долгое время остававшегося бестселлером марки в нашей стране. Флагманский кроссовер в ноябре занял второе место по популярности с показателем 667 реализованных автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Geely начали заказы на новый кроссовер премиум-класса Tugella, который поступит в продажу с 25 декабря 2020 года. Стоимость Geely Tugella в комплектации Flagship составит 2 млн 499 тыс. 990 рублей.

Полный список дилеров Geely (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».