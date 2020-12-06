Продажи автомобилей KIA с пробегом в ноябре выросли на 26%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам ноября реализовали 945 таких машин, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом. За 11 месяцев 2020 года было реализовано свыше 7900 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом (+8%), сообщает пресс-служба KIA. В настоящее время по программе «KIA Уверен» работают 134 официальных дилера KIA в России.

В рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

Быстро узнать стоимость своего автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».