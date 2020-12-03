KIA в ноябре увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры KIA в ноябре реализовали 21012 автомобилей – на 7,1% больше, чем годом ранее. Это лучший результат продаж за ноябрь с 2009 года, и лишь немногим меньше показателя октября 2020 года, который стал рекордным за все время работы KIA Motors на российском рынке, сообщает пресс-служба корейской марки. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года в России было продано 181706 автомобилей KIA, что на 12,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в ноябре было реализовано 9938 автомобилей (+28,5%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял кроссовер Sportage, который выбрал 2651 покупатель (-9,9%). Замыкает тройку лидеров новый седан бизнес-класса KIA K5, чьи продажи составили 2271 автомобиль – это самый высокий результат за год для KIA в сегменте D.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры KIA начали продажи нового рамного внедорожника Mohave, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Новинка предствлена в трех комплектациях – Luxe, Prestige и Premium – по цене от 3 млн 099 тыс. 900 рублей до 3 млн 559 тыс. 900 рублей.

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