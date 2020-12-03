Правительство продлило мораторий на обязательную установку «ЭРА-ГЛОНАСС» для Дальнего Востока. Таким образом жители региона еще год смогут оформлять ввезенные из-за рубежа машины без установки модуля «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-служба правительства РФ.

Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства.

Напомним, в ноябре 2018 года для жителей Дальнего Востока был утвержден временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей. Им разрешено ввозить по одному такому автомобилю в год, не оснащая его системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Мораторий на обязательную установку модулей действовал в течение года с момента принятия и был продлен в декабре 2019 года еще на год.

Требования по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» действуют с 2017 года. В случае аварии модуль автоматически передает информацию о происшествии в экстренные службы, что позволяет пострадавшим в ДТП быстрее получить первую помощь.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за девять месяцев 2020 года жители нашей страны приобрели 1 млн 112 тыс. легковых автомобилей японских марок. При этом 40% от всех купленных «японцев» с пробегом – с правым расположением руля. Это составляет 444 тысячи единиц. Соответственно, оставшиеся 60% б/у японских автомобилей имеют руль слева, что эквивалентно 668 тысячам штук.

Праворульные машины поступали к нам непосредственно из страны Восходящего солнца, поэтому неудивительно, что 50% всех легковых автомобилей с пробегом японских марок покупают на Дальнем Востоке и в Сибири. Так, жители Сибирского ФО с января по сентябрь приобрели 303 тысячи таких машин, а Дальневосточного ФО – 252 тысячи.

В марочном рейтинге тут лидирует Toyota, на долю которой приходится почти 40% – за 9 месяцев россияне купили 439 тысяч подержанных легковых автомобилей этого бренда. У Nissan результат почти вдвое меньше – 20%, или 224 тысячи машин. Вчетверо меньше (по сравнению с Toyota) показатель Mitsubishi – 10%, или 116 тысяч единиц. В пятерку самых популярных «японцев» с пробегом также попадают Honda (9%; 101 тысяча штук) и Mazda (8%; 88 тысяч штук).

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.