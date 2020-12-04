КАМАЗ за 11 месяцев увеличил производство на 5%

КАМАЗ по итогам одиннадцати месяцев 2020 года выпустил 32,88 тыс. автомобилей, что на 1,5 тыс. машин больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев в соцсетях. Таким образом, в отчетный период КАМАЗ увеличил производство на 4,8%, пишет агентство «Финмаркет».

КАМАЗ прогнозирует падение российского рынка грузовых автомобилей в 2020 году на 11% до почти 57 тыс. машин. При этом на продукцию КАМАЗа сегодня приходится каждый второй грузовой автомобиль на рынке, а доля компании в сегменте магистральных тягачей на сегодняшний день составляет 34%.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за десять месяцев 2020 года в целом реализация «КАМАЗов» в нашей стране составила 22005 единиц техники (+0,2%). В отчетный период компания вывела на рынок новый модельный ряд автомобилей поколения К5 – стартовали продажи магистрального тягача КАМАЗ-54901.

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