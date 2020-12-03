Renault готовит бюджетный седан – аналог нового Logan

Компания Renault готовится к премьере бюджетного седана Taliant – так будет называться аналог нового Dacia Logan для бразильского рынка. В России Taliant вряд ли появится, зато следующее поколение «Логана» для нашего рынка может быть похоже на южноамериканский седан и внешне, и технически, пишет портал Motor.ru.

Изображение экстерьера и интерьера Renault Taliant обнаружены на сайте бразильского патентного ведомства; ранее там же французская компания зарегистрировала права на название Taliant. Дизайнеры Renault решили, что на экспортных рынках даже бюджетные модели должны отличаться внешностью в фирменном стиле, поэтому общих кузовных деталей у Renault Taliant и Dacia Logan минимум.

Европейские «Логаны» под румынской маркой отличаются изящными выштамповками на крыльях и сложным профилием дверей, а боковины Taliant могут быть отформованы проще. Зато оптика оригинальнее у седана под французским брендом: многоугольные фары и составные фонари напоминают о родстве с Megane и Clio.

Разница в интерьере не столь велика: и Renault Taliant, и новый Dacia Logan отличились «парящим» 7-дюймовым тачскрином мультимедиасистемы, получили одинаковую приборную панель и сохранили функциональный блок климата с регулировочными шайбами. Руль у седана Taliant свой, трехспицевый; незначительно различается оформление воздуховодов и крой дверных карт.

О технической начинке Renault Taliant ничего не известно, и вполне вероятно, что бразильский «бюджетник» удивит оригинальной линейкой силовых агрегатов, хотя базовая платформа CMF-B сомнению не подлежит.

Так сложилось, что линейка недорогих Renault для России технически близка именно бразильским версиям; актуальный пример – будущий Duster. Вполне вероятно, что похожая схема будет справедлива и для «Логана», но до нашей страны новый бюджетный седан Renault в ближайший год не доберется.