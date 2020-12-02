АВТОВАЗ в ноябре показал лучший результат продаж за последние 7 лет

АВТОВАЗ в ноябре реализовал на российском рынке 38064 автомобиля LADA – это на 21,9% больше, чем годом ранее. Как отмечают на АВТОВАЗе, это лучший результат месячных продаж с декабря 2013 года, на который в том числе повлияли отгрузки автомобилей в рамках программы опережающих госзакупок автотехники. По итогам одиннадцати месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 302744 машины, что на 7,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером АВТОВАЗа в ноябре стала LADA Granta, чья реализация увеличилась на 15,6% и составила 14540 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 11771 проданную машину (+35,3%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановили свой выбор 4052 покупателя (-7,5%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре АВТОВАЗ представил обновленную линейку коммерческих автомобилей на базе внедорожника LADA 4x4. Все модификации имеют полурамную конструкцию кузова и заднюю рессорную подвеску.

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