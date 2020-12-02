Hyundai Motor представила первую специализированную платформу для аккумуляторных электромобилей

Компания Hyundai Motor Group представила новую специализированную платформу для аккумуляторных электромобилей – глобальную электрическую модульную платформу E-GMP, которая станет фундаментом для линейки электромобилей следующего поколения. С 2021 года на базе E-GMP будут создаваться новые аккумуляторные электромобили, включая электрокроссовер IONIQ 5 и первый аккумуляторный электромобиль Kia, выход которого намечен на 2021 год, а также ряд других моделей. Hyundai Motor Group планирует вывести на рынок 23 модели аккумуляторных электромобилей и к 2025 году довести их продажи в мире до 1 млн единиц, сообщает пресс-служба корейской компании.

E-GMP разработана специально для аккумуляторных электромобилей и предлагает ряд преимуществ по сравнению с существующими платформами Группы, которые предназначены в основном для двигателей внутреннего сгорания. Среди таких преимуществ – повышенная гибкость разработки,более высокий уровень безопасности, улучшенные ходовые характеристики, увеличенный запас хода и расширенное пространство салона для пассажиров и багажа.

Запас хода аккумуляторных автомобилей на базе E-GMP превысит 500 км на одной зарядке (по циклу WLTP), а станция экспресс-зарядки позволит наполнить аккумулятор до 80% емкости за 18 минут. Первая в мире интегрированная электрическая система поддерживает зарядку от источников разного напряжения (400 В/800 В) и двунаправленное преобразование энергии. Спортивная модель на базе E-GMP будет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а ее максимальная скорость составит 260 км/ч.

«Сегодня аккумуляторные электромобили Hyundai и KIA с передним приводом входят в число самых экономичных в своем сегменте, – отметил президент и глава научно-исследовательского подразделения Hyundai Motor Group Альберт Бирман. – А благодаря заднеприводной платформе E-GMP мы выйдем на позиции технологического лидера и в тех сегментах, где клиенты требуют высочайших ходовых показателей и выдающейся экономичности».

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