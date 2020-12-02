Subaru обновила программу продаж автомобилей с пробегом

Компания «Субару Мотор» запустила обновленную программу поддержки продаж автомобилей с пробегом Subaru Select. С декабря 2020 года клиенты имеют возможность приобрести у авторизованных дилеров автомобиль Subaru в возрасте до семи лет (ранее было до пять лет) с гарантией 12 месяцев или 25 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) на основные узлы и агрегаты автомобиля, сообщает пресс-служба японской марки.

В рамках предпродажной подготовки по программе Subaru Select автомобиль проходит проверку технического состояния по 91 пункту. Также осуществляется проверка истории обслуживания автомобиля у авторизованного дилера с использованием оригинальных запасных частей Subaru.

На данный момент приобрести автомобиль Subaru с пробегом в рамках обновленной программы Subaru Select возможно в следующих официальных дилерских центрах Subaru: Центр Субару «Фортуна-Авто», Субару Центр Башиловская, Центр Субару У Сервис+ ЮГ, Субару Центр Лахта, Субару Центр Пулково, Центр Санрайз – Петрозаводск, Центр Санрайз – Пискаревский, Центр Санрайз – Архангельск, Центр Санрайз – Вологда, Центр Санрайз – Воронеж, Центр Санрайз – Мурманск, Центр Санрайз – Ярославль, Центр Субару «Автоград», Субару Центр Автозаводская, Центр Субару «Мэйджор Авто Рига». Список будет дополняться по мере прохождения дилерскими центрами необходимой сертификации.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Subaru Forester (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».