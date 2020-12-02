«Соллерс» в 1 полугодии увеличил выручку по МСФО на 53%

Группа «Соллерс» по итогам первого полугодия 2020 года получила выручку по МСФО в размере 23,1 млрд рублей против 15,1 млрд рублей годом ранее. Значительный рост показателя – на 53,2% – связан с консолидацией СП «Соллерс Форд» с 1 июля 2019 года и включением продаж автомобилей Ford Transit и компонентов Ford в консолидированную выручку группы. Показатель EBITDA за отчетный период сократился на 36,4% до 1,2 млрд рублей. Убыток компании по итогам первого полугодия составил 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Чистый долг группы «Соллерс» при этом составил 4,9 млрд рублей против 614 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года, что обусловлено открытием кредитных линий в рамках программ господдержки автопроизводителей.

«Текущий год стал испытанием для российского авторынка: локдаун, приостановка деятельности заводов и временное закрытие дилерских центров повлекли за собой падение спроса и объемов продаж автомобилей. Это безусловно сказалось и на финансовых показателях группы «Соллерс». Мы рассчитываем частично компенсировать падение первого полугодия за счет опережающих поставок техники госорганам и госкомпаниям, а также поставок крупным флит-клиентам, которые сдвинулись на конец 2020 года. «Соллерс» также продолжает заниматься развитием сервисов подписки на автомобили и укреплять позиции в сегменте LCV: продажи Ford Transit демонстрируют стабильный рост после частичного снятия ограничительных мер», – сообщил генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев.

В первом полугодии 2020 года Ульяновский автозавод приступил к выпуску нового реанимобиля на базе УАЗ «Профи» и вывел на рынок УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач. Кроме того, компания запустила сервисы онлайн-покупки и аренды внедорожников. В настоящее время на заводе ведется подготовка к производству фургона УАЗ «Профи» с двускатной ошиновкой.

Между тем, СП «Соллерс Форд» продолжает развитие проектов по локализации и готовится перезапустить завод двигателей, расположенный в ОЭЗ «Алабуга», где будет налажен выпуск дизельных двигателей для линейки коммерческих автомобилей Ford Transit. Всего за первую половину 2020 года розничные продажи Ford Transit составили 4,4 тыс. автомобилей, при этом рыночная доля Ford Transit выросла на 6,3% и достигла 17,9%.

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