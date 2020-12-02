Эксперты рассказали о полезных и бесполезных функциях в автомобилях

В рамках новой рубрики «Экспертная кухня», которая вышла на канале «Автостат ТВ», наши эксперты обсудили изменения, которые произошли с автомобилями за последние 10 – 15 лет, а также поведали о том, что ожидает их в будущем.

В «Экспертной кухне» участвовали: Сергей Целиков, директор аналитического агентства «АВТОСТАТ»; Сергей Удалов, исполнительный директор агентства; Игорь Моржаретто, шеф-редактор «Радио Автодор» и партнер нашего агентства; Антон Чуйкин, главный редактор «Радио Автодор»; Елена Лазарева, руководитель проектов компании «Автостат-Медиа».

В числе важных и наиболее полезных функций в автомобилях, которые появились за последнее десятилетие, эксперты назвали систему стабилизации, которая когда-то начиналась с обычных ABS, а теперь приобрела большой объем всевозможных расширений. Также стоит отметить адаптивный круиз-контроль, функцию удержания автомобиля в полосе, систему подруливания – все это используется сегодня водителями, кем-то более активно, кем-то менее – в зависимости от обстоятельств и дорожных условий.

Сегодня уже как норма жизни воспринимаются гидроусилитель руля и кондиционер. Кроме этого, за последние несколько лет россияне получили «теплые» функции – не только обогрев сидений и зеркал, но и руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

К супервостребованным функциям эксперты также отнесли датчики парковки, особенно если они применяются в комплексе с камерой заднего вида. Также можно выделить и датчики давления в шинах. В Европе это уже не просто массовое явление, а обязательное требование. В России же они начинают появляться, как правило, вместе с европейскими моделями.

Ощутимого комфорта добавляет и бесключевой доступ, а также запуск двигателя с телефона. А что такое возможность открыть багажник кнопкой на брелке или просто проведя ногой под бампером? Это, к примеру, остаться с чистыми руками, считают эксперты. Еще одна полезная новинка – это подсветка поворота. В темное время суток «противотуманки» дополнительно подсвечивают пространство при повороте автомобиля.

Также эксперты отметили, что одно из важнейших свойств современного автомобиля – его резко возросшая безопасность. Причем не только пассивная, но и активная. Это целый комплекс устройств, которые сегодня помогают предотвратить ДТП. И еще те, которые нас спасают при случившихся авариях, например, подушки и шторки безопасности.

А вот среди откровенно бесполезных функций эксперты назвали панорамную крышу. Одни считают, что это красиво, но дорого, а при наличии хорошего климат-контроля еще и не функционально. Цветомузыку и атмосферную подсветку они сочли баловством, но дипломатично отнесли к категории – «на любителя».

Любопытно, что к перечню бесполезных эксперты отнесли и функцию автоматической парковки, которую сегодня некоторые производители так полюбили встраивать в автомобили. По их мнению, это еще рано, поскольку система пока не доведена до состояния полной самостоятельности. Не получится просто подъехать, встать посреди дороги, выйти из машины, хлопнуть дверью, а автомобиль сам поедет парковаться – подытожили эксперты.

Еще в этом выпуске «Экспертной кухни» ее участники рассказали о том, как изменятся автомобили в будущем и готовы ли они пересесть на электрокары. Полная запись передачи доступна по ссылке.

Подписывайтесь на канал «Автостат ТВ» и смотрите больше интересного видео!

Фото: Бизнес Кар.