Пикап и внедорожники Toyota меньше других теряют в цене

Сразу три модели Toyota стали лидерами по сохранности остаточной стоимости в своих сегментах. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования «Residual value – 2020».

Так, среди пикапов лучший показатель в этом плане имеет Toyota Hilux – по итогам 2 квартала 2020 года остаточная стоимость у этой модели в возрасте 3-х лет равна 85,1%. При этом отрыв от ближайшего преследователя составляет более 12%.

В свою очередь, в сегменте SUV (D) наибольшую остаточную стоимость среди 3-летних моделей имеет внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – 84,7%. А в сегменте SUV (E) меньше других теряет в цене внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – через три года после покупки индекс его остаточной стоимости равен 85,1%.

Как отмечают эксперты агентства, указанные модели Toyota уже не в первый раз возглавляют рейтинг сохранности остаточной стоимости в своих сегментах. В частности, по итогам 1 квартала 2020 года они тоже теряли в цене меньше других моделей.

Фото: Toyota.

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