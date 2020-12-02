Toyota Corolla и Camry – лидеры по сохранности остаточной стоимости в сегментах C и D | АВТОСТАТ

Toyota Corolla и Camry – лидеры по сохранности остаточной стоимости в сегментах C и D

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Toyota Corolla и Camry – лидеры по сохранности остаточной стоимости в сегментах C и D

Два седана Toyota – Corolla и Camry – меньше всего теряют в цене в своих сегментах. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате проведенного исследования «Residual value – 2020».

Так, Toyota Corolla имеет наилучшую остаточную стоимость в сегменте С – по итогам 2 квартала 2020 она равна 83,2%. Иными словами, через три года после покупки (которая была совершена в апреле – июне 2017-го) потеря первоначальной цены у этой модели составляет менее 17%. А Toyota Camry лучше всех сохраняет свою стоимость в сегменте D – на уровне 84,5%.

Как отмечают эксперты агентства, высокая ликвидность моделей Toyota является одной из причин их популярности на вторичном рынке.

Фото: Toyota.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили residual value модели-лидеры toyota toyota camry toyota corolla

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