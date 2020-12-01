Hyundai запускает в России платформу онлайн-продаж автомобилей

Компания «Хендэ Мотор СНГ» представляет сервис онлайн-продаж автомобилей Hyundai. Функционал инновационной платформы охватывает весь процесс покупки от выбора автомобиля в наличии до его оплаты и позволяет приобрести новый автомобиль марки с любого цифрового устройства и из любой точки России, сообщает пресс-служба корейской марки.

Для совершения бесконтактной покупки достаточно зайти в онлайн шоу-рум Hyundai со своего компьютера, планшета или смартфона. После выбора подходящей модели можно детально изучить ее комплектацию, оснащение и цвет с помощью наглядной 3D-визуализации, а также определиться с дилерским центром, из которого будет удобнее забрать автомобиль после покупки. Необходимая информация о доставке забронированного автомобиля отображается в личном кабинете пользователя.

Оплата также происходит полностью онлайн банковской картой. При наличии полной суммы покупатель сразу переходит к формированию цифровой подписи по паспортным данным и подписанию электронного договора купли-продажи. Если требуется оформление кредита, клиент сможет выбрать параметры для заполнения банковской анкеты, включая размер первого взноса, срок и программу кредитования. Получение одобрения в среднем занимает не более 15 минут, кредитный договор для подписания привезет курьер банка. Дополнительно функционал платформы позволяет заключить договоры страхования ОСАГО и КАСКО в аналогичном дистанционном формате.

На моменте оплаты банковской картой понадобится внести авансовую сумму в размере 30 тыс. рублей, которая пойдет в зачет общей стоимости автомобиля. Через несколько дней после этого пользователю придет уведомление о доставке автомобиля в выбранный дилерский центр и необходимости внести остаточный платеж за личные средства или по первому кредитному взносу на сайте Hyundai. В заранее назначенные клиентом в личном кабинете день и время полностью готовый к эксплуатации автомобиль будет ждать владельца в дилерском центре без очередей и с полным пакетом всех оформленных документов.

До конца года самые ожидаемые новинки Hyundai – седан Elantra седьмого поколения и флагманский кроссовер Palisade – можно будет приобрести только на новой площадке онлайн-продаж.