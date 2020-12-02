GAC Motor открыл первый дилерский центр в Уфе

Компания GAC Motor открыла первый дилерский центр в Уфе. Партнером бренда стала компания «Ладья-Авто», сообщает пресс-служба GAC Motor.

Таким образом, компания GAC Motor продолжает расширять географию присутствия в России. На сегодняшний день автомобили GAC доступны для продажи в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Нижнем Новгороде, Энгельсе, Уфе и Сургуте. К концу года планируется открыть еще четыре дилерских центра: в Краснодаре (РН-Авто), Воронеже (Ринг-Авто), Ижевске (Капитан-Авто) и Омске (Fenix). В результате дилерская сеть GAC Motor вырастет до 11 городов.

Как заявил генеральный директор «ГАК Мотор РУС» Ван Шуньшэн, до конца 2021 года планируется расширить сеть до 25 центров с фокусом на Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, компания GAC Motor вышла на российский рынок в декабре 2019 года. На сегодняшний день в модельный ряд GAC Motor входят флагманский кроссовер GS8, премиальный минивэн GN8 и новый среднеразмерный кроссовер GS5, который должен стать локомотивом продаж GAC Motor на российском рынке.

Ранее сообщалось, что компания GAC Motor рассматривает возможность локализации производства своих автомобилей в России. Однако на сегодняшний день изучение данного вопроса находится на начальной стадии.

Полный список дилеров GAC (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».