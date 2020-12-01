В «Рольф» назначен новый руководитель департамента маркетинга

Директором департамента маркетинга компании «РОЛЬФ» с 1 декабря 2020 года назначен Виталий Шония. На этом посту он сменил Юлию Овчинникову, которая ранее перешла в автомобильный холдинг «Ключавто».

Виталий Шония работает в сфере маркетинга в автобизнесе более 11 лет, из них 6 лет – в «РОЛЬФ», сообщает пресс-служба дилера. В компании он прошел карьерный путь от линейного сотрудника до руководителя. Виталий Шония начинал работу в «РОЛЬФ» с позиции бренд-менеджера на локации РОЛЬФ Сити. В 2018 году перешел на локацию РОЛЬФ Центр, став руководителем отдела маркетинга локации. Затем в 2019 году он возглавил отдел маркетинга «РОЛЬФ» в Москве, а с первого октября текущего года – исполнял обязанности директора департамента. На посту директора Виталий Шония продолжит работать над улучшением клиентского опыта и укреплением лояльности клиентов к компании.

«Авторитейл – высокотехнологичный и очень конкурентный бизнес. Он может работать только на основе долгосрочных отношений с клиентами, которые довольны «своим» дилером и предпочитают его услуги предложениям конкурентов, – комментирует Виталий Шония. – Поэтому главная задача маркетинга – не просто рекламировать услуги, а быть на связи с клиентом, знать его потребности и предлагать именно те услуги, в которых может нуждаться наш клиент. Сейчас с появлением новых технологий перед нами открываются широкие возможности коммуникации с клиентами, теперь мы можем быть рядом с клиентом 24 часа в сутки и семь дней в неделю. А возможности компании РОЛЬФ позволяют удовлетворить любую потребность клиента, связанную с автотранспортом и даже шире – с обеспечением мобильности».

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