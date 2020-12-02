18 марок обновили цены на автомобили во второй половине ноября | АВТОСТАТ

18 марок обновили цены на автомобили во второй половине ноября

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18 марок обновили цены на автомобили во второй половине ноября

Мониторинг цен на новые автомобили
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Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают отслеживать изменения цен на новые автомобили, официально представленные на российском рынке. Так, во второй половине ноября* они зафиксировали изменения стоимости на продукцию 18 автомобильных брендов.

Например, у отечественной марки LADA почти весь модельный ряд стал дороже на 0,7 – 1,5%, так же как и у другого российского бренда – УАЗа, где все модели подорожали на 0,9 – 1,6%. Кроме этих марок, в массовом сегменте рост цен затронул большинство моделей Chery (на 1,1 – 2,0%), Geely (на 0,6 – 2,3%), Honda (на 2,0 – 3,1%), KIA (на 0,7 – 2,5%), Mitsubishi (на 0,7 – 4,1%), Renault (на 1,7 – 3,0%) и Toyota (на 0,8 – 4,9%).

Другие компании ограничились повышением стоимости одной или нескольких моделей. Так поступили Haval (на 3,5 – 4,0%), Nissan (на 0,6 – 3,8%) и Skoda (на 1,6 – 3,4%).

В премиальном сегменте цены выросли на автомобили Audi (на 0,4 – 4,0%), Cadillac (на 2,3 – 2,9%), Genesis (на 3,3 – 4,4%) и Volvo (на 1,6 – 5,4%).

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 30 ноября 2020 года.

Фото: АВТОСТАТ.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены

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