В России вступило в силу ежегодное правило об обязательных зимних шинах

С декабря начала действовать норма техрегламента о безопасности колесных транспортных средств, согласно которой в зимний период (до конца февраля) запрещается эксплуатация легковых автомобилей, не укомплектованных зимними шинами. Покрышки должны быть установлены на всех колесах, остаточная глубина протектора не должна быть меньше 4 мм, пишет газета "Коммерсант".

Штрафа за отсутствие зимних шин не существует, законодательство в этом плане не менялось. Вместе с тем, санкция, предусмотренная частью 2 ст. 12.5 КоАП (500 руб.) может применяться за использования чрезмерно изношенных шин (с протектором менее 4 мм, если шины зимние), за установку на одну ось шипованных и нешипованных покрышек, разных размеров, моделей. В феврале 2020 года эксперты признали, что шипованные покрышки наносят вред дорогам, но решений по изменению правил принято не было.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,6 млн единиц. При этом средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как отмечают эксперты, у иномарок данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет. Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (8 лет), чуть выше он у корейских автомобилей (8,2 года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже 11 лет. У американских машин этот показатель еще больше – около 12 лет. Самые же возрастные среди иномарок – японские, результат которых достигает 14 лет.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: tvoe-avto.com