В «Фольксваген Груп Рус» назначен новый руководитель

Генеральным директором компании «Фольксваген Груп Рус» и уполномоченным концерна Volkswagen по региону Россия и СНГ с 18 января 2021 года назначен Штефан Меха. На новом посту он сменит Маркуса Озеговича, который перейдет на новую должность в концерне Volkswagen. До этого г-н Меха занимал должность вице-президента по продажам и маркетингу региона Южная Америка, сообщает пресс-служба «Фольксваген Груп Рус».

Штефан Меха работает в концерне Volkswagen более 15 лет. Он получил экономическое образование в Германии и степень магистра бизнес-администрирования для руководителей в бизнес-школе Insead Business School. До прихода в концерн Volkswagen г-н Меха занимал различные должности в компаниях Sixt AG и Daimler AG. В 2005 году он был назначен на пост регионального директора по продажам марки Volkswagen Коммерческие автомобили в Западной Европе. После этого занимал различные должности в службе продаж концерна Volkswagen в Европе и на Ближнем Востоке. В 2016 году стал членом совета директоров подразделения марки Volkswagen в Южной Африке и управляющим директором компании-импортера. С 2018 года г-н Меха занимал пост вице-президента по продажам и маркетингу в регионе Южная Америка в Volkswagen Brazil.

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