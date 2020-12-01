Mitsubishi достигла 1 млн проданных автомобилей в России

Компания «ММС Рус» в декабре преодолеет отметку в 1 млн проданных автомобилей в России с момента выхода на российский рынок в 1991 году.

Первым автомобилем Mitsubishi, который появился на российском рынке, стал Lancer, и именно он является самой продаваемой моделью Mitsubishi за 29 лет присутствия марки в нашей стране с показателем 296636 экземпляров, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Второе место занял внедорожник Outlander, который вышел на российский рынок в 2007 году и с тех пор нашел 281568 покупателей. Стоит отметить, что сегодня это абсолютный лидер продаж Mitsubishi в нашей стране. Замыкет тройку бестселлеров марки за весь период пристуствия Mitsubishi на российском рынке компактный кроссовер ASX, чей результат составил 111233 реализованных машин. За лидерами расположились мощные внедорожники Pajero Sport (94410 шт.) и Pajero (80363 шт.).

Напомним, в 2010 году Mitsubishi Motors Corporation осуществила запуск собственного завода под Калугой, с конвейера которого сегодня сходят новые Outlander и PajeroSport. На сегодняшний день у Mitsubishi 111 дилерских центров по всей России – от Калининграда до Владивостока – и их число продолжает расти.

Напомним, ранее компания Mitsubishi рассказала о новинках, которые представит на российском рынке в 2021 году. Так, весной будущего года в нашей стране появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Кроме того, в первом полугодии до России доберется рестайлиговый кроссовер Eclipse Cross.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».