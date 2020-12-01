В октябре рынок мотоциклов с пробегом вырос на 31%

Октябрь стал удачным месяцем как для рынка новых мотоциклов, так и для мототехники с пробегом: оба рынка продемонстрировали положительную динамику. Но если рынок новых мотоциклов увеличился в октябре на 83% (о чем специалисты агентства «АВТОСТАТ» сообщали ранее), то вторичный рынок мотоциклов вырос немного меньше – на 31%.

Отметим, что рынок подержанной мототехники растет уже с середины лета 2020 года, причем поступательно: в июле он показал рост на 8%, в августе – на 15%, в сентябре – на 25%, в октябре – на 31%. По данным агентства, его объем за второй месяц осени достиг 6,8 тыс. единиц.

Наибольшие предпочтения в октябре россияне отдавали подержанным мотоциклам из Японии: в ТОП-5 самых популярных здесь вошли четыре японских марки (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki) и одна немецкая (BMW). В общей сложности им принадлежит 66% вторичного рынка мототехники.

Если рассматривать региональную структуру этого рынка, то более четверти его приходится на Москву и область. Так, жители российской столицы в октябре стали обладателями 997 мотоциклов с пробегом, а Подмосковья – 771. В Краснодарском крае было куплено 427 единиц такой техники, в Санкт-Петербурге – 318. В каждом из оставшихся регионов было приобретено менее 200 экземпляров подержанной мототехники.

По итогам 10 месяцев 2020 года динамика вторичного рынка мотоциклов отрицательная. За этот период россияне перерегистрировали 82 тыс. мотоциклов, что на 3% меньше, чем за январь – октябрь 2019 года.

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