Какие грузовики с пробегом покупают в России: ТОП-10 моделей

Самым покупаемым грузовым автомобилем с пробегом в нашей стране является иномарка. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате исследования рынка подержанных грузовиков по итогам 10 месяцев 2020 года.

Как выяснилось, наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуется модель Volvo FH, которая за период с января по октябрь была куплена в количестве 7529 единиц. По этому показателю иномарка оставила позади отечественные «камазы», а именно модели: 65115 (7375 шт.), 43118 (5247 шт.) и 6520 (5134 шт.).

Далее в списке наиболее востребованных подержанных грузовых машин располагаются иномарки. Так, на пятом месте находится DAF XF (5016 шт.), на шестом – Mercedes-Benz Actros (4789 шт.). Следом идут две модели Scania – серий P (4555 шт.) и R (4172 шт.). А замыкают ТОП-10 два представителя отечественного автопрома – GAZ 3309 (4004 шт.) и GAZ Gazon NEXT (3895 шт.).

Всего же за 10 месяцев нынешнего года в России, по данным агентства «АВТОСТАТ», было куплено порядка 204 тыс. грузовиков с пробегом. Это на 6% меньше, чем за тот же период 2019 года.

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Фото: Авито.