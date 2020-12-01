Объявлены цены на новый Peugeot 2008 в России

Российские дилеры Peugeot начали прием заказов на новый кроссовер Peugeot 2008. Новинка доступна в трех комплектациях – Active, Allure и GT Line – по цене от 1 млн 599 тыс. рублей до 2 млн 059 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Peugeot.

Моторная гамма нового Peugeot 2008 в России представлена двумя 1,2-литровыми двигателями семейства PureTech мощностью 100 л.с. и 130 л.с. В зависимости от версии автомобиль агрегатируется 6-ступенчатой механической трансмиссией или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Новый Peugeot 2008 разработан на модульной платформе CMP. Длина автомобиля составляет 4300 мм, колесная база равняется 2600 мм, объем багажного отделения – 434 л.

Экстерьер новинки отличают широкая решетка радиатора, высокая линия капота с рельефными выштамповками, дневные ходовые огни в виде клыков и задние фонари с тройными светодиодными полосками в виде когтей льва. Внешний облик кроссовера дополняют 17-дюймовые колесные диски со сдвоенными спицами.

Для нового Peugeot 2008 доступны эксклюзивные окраски кузова: Elixir Red (насыщенно красный), трехслойный металлик Vertigo Blue (небесно-голубой) и уникальный Fusion Orange (ярко-оранжевый), который предлагается только для Peugeot 2008. В версии GT Line новый Peugeot 2008 предлагается с двухцветной окраской кузова с черной глянцевой крышей Black Diamond.

Салон нового Peugeot 2008 предлагает на выбор тканевую отделку, комбинированную кожаную отделку и отделку из натуральной кожи Nappa. Автомобиль получил фирменный салон Peugeot i-Cockpit 3D с голографическим дисплеем. Кроме того, он включает в себя 10-дюймовый цветной экран мультимедиа, который управляется при помощи сенсорных клавиш, расположенных рядом с тумблерами-кнопками, а также фирменный руль Peugeot скошенный сверху и снизу и декоративные вставки в интерьере из углепластика. Опционально новый кроссовер от Peugeot комплектуется панорамной крышей.

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