Завод «ЛАДА Ижевск» за 10 месяцев снизил выпуск автомобилей на 23% | АВТОСТАТ

Завод «ЛАДА Ижевск» за 10 месяцев снизил выпуск автомобилей на 23%

207 0

Завод «ЛАДА Ижевск» за 10 месяцев снизил выпуск автомобилей на 23%

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

Завод «ЛАДА Ижевск» по итогам деcяти месяцев 2020 года выпустил 85078 автомобилей. Ранее сообщалось, что за аналогичный период прошлого года с конвейера предприятия сошло 110577 машин. Таким образом, в январе-октябре 2020-го завод «ЛАДА Ижевск» снизил объем производства на 23%, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. По итогам десяти месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 84317 машин (-8%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta). При этом в настоящее время половина продаж LADA Vesta приходится на модификации с типом кузова SW.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре завод «ЛАДА Ижевск» выпустил 500-тысячный автомобиль LADA Vesta с момента начала производства этой модели в сентябре 2015 года. Юбилейным стал седан Vesta Cross в комплектации [BLACK], оснащенный 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач. Автомобиль отправился в дилерский центр в г. Кемерово.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз производство лада ижевск lada vesta

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно