Завод «ЛАДА Ижевск» за 10 месяцев снизил выпуск автомобилей на 23%

Завод «ЛАДА Ижевск» по итогам деcяти месяцев 2020 года выпустил 85078 автомобилей. Ранее сообщалось, что за аналогичный период прошлого года с конвейера предприятия сошло 110577 машин. Таким образом, в январе-октябре 2020-го завод «ЛАДА Ижевск» снизил объем производства на 23%, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. По итогам десяти месяцев 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 84317 машин (-8%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta). При этом в настоящее время половина продаж LADA Vesta приходится на модификации с типом кузова SW.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре завод «ЛАДА Ижевск» выпустил 500-тысячный автомобиль LADA Vesta с момента начала производства этой модели в сентябре 2015 года. Юбилейным стал седан Vesta Cross в комплектации [BLACK], оснащенный 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач. Автомобиль отправился в дилерский центр в г. Кемерово.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.