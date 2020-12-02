Hyundai представила новый бюджетный седан для Китая

Компания Hyundai представила новый недорогой седан Mistra. Новинка поступит в продажу в начале 2021 года и будет представлена только на китайском рынке. Во втором поколении модель отличилась необычным дизайном: впервые на легковых Hyundai применена схема с двухъярусной передней оптикой. Кроме того, Mistra получила абсолютно новый салон, обзавелась вариатором и более современным турбомотором, пишет портал Motor.ru.

Hyundai Mistra стала технически ближе к Elantra – модель второго поколения базируется на растянутой «тележке» от «младшего» седана. Cпереди – стойки McPherson, сзади – многорычажная конструкция. По габаритам новинка чуть уступает актуальной Sonata: длина/ширина/высота равны 4780/1815/1460 мм, колесная база – 2770 мм.

Линейка силовых агрегатов состоит из 143-сильного «атмосферника» 1.8 и нового 170-сильного турбомотора 1.5 T-GDI. Базовые Mistra комплектуются вариатором, который пришел на смену «автомату», а топ-версии сохранили роботизированную 7-скоростную трансмиссию с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

Особняком стоит полностью электрическая версия Hyundai Mistra – у нее иной передний бампер, место радиаторной решётки заняла заглушка, а бензиновый ДВС уступил место 183-сильному электромотору. Тяговая батарея емкостью 56,5 киловатт-часа гарантирует автономность на уровне 520 км, но запас хода рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Интерьер новой Mistra скроен по лекалам современных Hyundai, но архитектура передней панели больше всего напоминает актуальную Elantra. Виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма и тачскрин информационно-развлекательного комплекса аналогичного размера объединены под одним стеклом; блок климат-контроля сенсорный; режимы движения выбираются кнопочным пультом; есть большая площадка для беспроводной зарядки гаджетов.

Опционально Mistra можно оснастить кожаным салоном, передними сиденьями с электрорегулировками, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и восемью подушками безопасности. Однако базовый седан окажется менее укомплектованным, ведь целевая аудитория модели – корпоративные клиенты.

Цены на новую Mistra пока не объявлены, но по предварительным данным, седан окажется недорогим и будет минимум на 25% дешевле, чем Sonata.

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Фото: Autohome.com.cn