АВТОВАЗ завершил обновление дилерской сети LADA

АВТОВАЗ завершил обновление дилерских центров LADA, которое началось еще в ноябре 2015 года. На смену привычному бело-синему цвету пришел серо-оранжевый тон.

Как пишет портал «Лада.Онлайн», более 300 официальных центров LADA теперь не только оформлены внешне, но работают согласно строгим корпоративным стандартам. Они детально описывают правила взаимодействия с клиентом с точки зрения продаж и сервиса.

Один из дилерских центров LADA в Санкт-Петербурге проводил опрос среди своих клиентов. Опрос показал, что клиенты очень дольны развитием бренда: в результате всех изменений, которые были сделаны компанией за последнее время, они почувствовали, что в LADA их воспринимают и рассматривают как столь же ценных и важных потребителей, как и в других компаниях, которые продают автомобили.

Расширяется количество предложений: уже действует программа «LADA Помощь на дороге», осуществляются услуги по предоставлению подменного автомобиля на время обслуживания. При сдаче на ТО действует диалоговая приемка: с клиентом обсуждают планируемые работы. Активно развиваются онлайн продажи.

В рамках повышения качества клиентского сервиса работает «Клиентская служба LADA». Владелец или потенциальный покупатель автомобиля LADA может позвонить по бесплатному номеру и получить консультацию и помощь по любому вопросу в формате 24/7. Ежедневный мониторинг клиентского мнения «Voice of Customer» (VoC) позволяет получить оценку качества предоставленных услуг. Это важно для достижения большего прогресса в этой области.

Сколько стоят эти и другие новые автомобили на рынке, подскажет сайт «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценить авто».