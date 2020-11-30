В России продан 2-миллионный автомобиль KIA

Компания «КИА Моторс Россия и СНГ» реализовала в России 2-миллионный автомобиль с начала своей деятельности на российском рынке в 2009 году. Юбилейный автомобиль – новый бизнес-седан K5 – был реализован в дилерском центре Major Auto в Москве, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как отмечается, рыночная доля KIA с момента начала работы в нашей стране выросла втрое: с 4,8% в 2009 году до 12,8% в 2020-м. Компания достигла отметки в 1 млн автомобилей в 2015 году за 7 лет работы, а 2-миллионного результата – еще через всего 5 лет. Стоит отметит, что KIA седьмой год подряд сохраняет лидерство среди всех представленных в России иностранных автопроизводителей.

В 2018 году компания получила статус региональной штаб-квартиры. В ее зону ответственности помимо Российской Федерации входят еще семь стран: Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.

Полный список дилеров KIA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».