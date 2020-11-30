В России стартуют продажи нового кроссовера Hyundai Palisade

Российские дилеры Hyundai начали продажи нового полноразмерного кроссовера Palisade – флагмана SUV-линейки Hyundai. Новинка доступна в комплектациях – Lifestyle, Prestige и High-Tech, в эксклюзивной топовой версии Cosmos – по цене от 3 млн 149 тыс. рублей до 3 млн 829 тыс. рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Для всех комплектаций предлагаются два мощных силовых агрегата – дизельный двигатель 2.2 CRDi (200 л.с. и 440 Нм) и бензиновый двигатель 3.5 MPI (249 л.с. и 336 Нм). Оба мотора работают в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода HTRAC с функцией выбора режимов движения в зависимости от типа дорожного покрытия Multi-Terrain Control.

В стандартном исполнении нового Hyundai Palisade электрорегулировка сиденья водителя осуществляется в 10 направлениях, включая поясничный подпор. Спинки сидений второго ряда имеют функцию регулировки продольного перемещения и угла наклона. Их можно легко сложить одним нажатием из багажника. Сиденья третьего ряда с регулируемым наклоном складываются целиком, образуя ровный пол в салоне для удобной перевозки габаритных вещей.

Подогрев руля, а также кресел первого и второго рядов доступен уже в базовой комплектации. Даже в самых длинных поездках у пассажиров будет возможность зарядить персональные гаджеты – на борту предусмотрено сразу 7 USB-портов. Трехзонный климат-контроль дополнен потолочными диффузорами регулировки потока воздуха.

Внутри можно разместить три детских кресла с креплениями Isofix и отдельно приглушить звук динамиков на третьем ряду. Тишину в салоне гарантирует и двойное остекление лобового и передних боковых стекол. Для удобства водителя предлагаются передний подлокотник с боксом, «парящая» центральная консоль, панель приборов Supervision и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Кроссовер Palisade стал еще одной моделью Hyundai в России, автоматическая трансмиссия которой лишилась привычного селектора и получила кнопочный интерфейс выбора режимов с возможностью переключения передач подрулевыми лепестками.

Уровень безопасности новой модели полностью соответствует флагманскому статусу. Помимо стандартного набора функций безопасности (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM), в список базового оснащения входят мониторинг слепых зон BCW, система предупреждения о боковом столкновении при выезде с парковки задним ходом RCCW, камера заднего вида с динамической разметкой, передние и задние датчики парковки. Все комплектации оснащаются системой безопасного выхода SEA и электроприводом детского замка, которые не позволят задним пассажирам покинуть кроссовер при приближении другого автомобиля.

Кроссовер Hyundai Palisade оборудован полностью светодиодными передними световыми приборами: фарами с автокорректором, дневными ходовыми и габаритными огнями. В экстерьере автомобиля выделяются 18-дюймовые легкосплавные диски, подсветка околодверного пространства, а также множество хромированных деталей.

Во всех комплектациях предлагаются 6 подушек безопасности, боковые шторки безопасности закрывают, в том числе, и третий ряд. Интерьер отличает комбинация натуральной и искусственной кожи черного, серого или светло-серого цветов на выбор.

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».