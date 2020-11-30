Рынок новых мотоциклов в октябре вырос на 83%. Вопреки традиционной сезонности

Покупки новых мотоциклов в нашей стране обычно носят сезонный характер: с приходом весны активизируются, а осенью демонстрируют снижение. Однако, как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», 2020 год сломал привычные традиции в данном сегменте.

Так, в апреле – очевидно, из-за коронавируса – рынок мототехники упал на 33%, в мае вырос всего на 3%. Однако в июне его рост составил 24%, в июле – 31%, в августе – 46%, в сентябре – 65%. Октябрь удивил еще больше: рынок новой мототехники в России вырос на 83%!

По данным агентства, в прошлом месяце россияне купили 936 новых мотоциклов (год назад – всего 513 единиц). Что касается географии, то почти третья часть (31,4%) этого рынка пришлась на Москву и Московскую область (200 и 94 шт. соответственно). Еще 6% выпало на Краснодарский край, 5,4% – на Санкт-Петербург.

Среди марок-лидеров данного сегмента – BMW, Bajaj, Racer, Motoland и Harley-Davidson. Суммарно эта пятерка брендов занимает 54% всего рынка, что эквивалентно 504 купленным мотоциклам.

Эксперты также отмечают, что по итогам 10 месяцев рынок новых мотоциклов также демонстрирует рост: с января по октябрь 2020 года включительно россияне приобрели 15,6 тыс. новых мотоциклов, что на 25% больше, чем за 10 месяцев 2019 года.

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