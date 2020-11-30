Chery пересмотрела комплектации кроссовера Tiggo 4 в России

Компания Chery пересмотрела комплектации своего кроссовера Tiggo 4, который теперь представлен на российском рынке в шести уровнях оснащения: Base, Start, Comfort, Luxury, Techno и Cosmo.

Так, в декабре завершатся продажи кроссовера Tiggo 4 в комплектации Start, сообщает пресс-служба китайской марки. В список оснащения комплектаций Comfort и Luxury добавляется обогрев лобового стекла. Комплектации Base, Comfort и Luxury будут оснащаться модифицированным двигателем объемом 1,5 л (113 л.с.), который теперь достигает максимальный крутящий момент на 4000 об/мин, а также может соответствовать экологическому стандарту Евро-6. Кроссовер Chery Tiggo 4 в обновленных комплектациях будет представлен у официальных дилеров с 1 декабря 2020 года.

Кроссовер Tiggo 4 в комплектации Base (от 999 тыс. 900 руб.) имеет в оснащении электроусилитель рулевого управления, задние датчики парковки, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер, обогрев передних сидений, боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов, четыре электростеклоподъемника, LED-ходовые огни, литые диски R16, датчики давления в шинах (TMPS) и новейшую систему курсовой устойчивости от Bosch версии 9.3, которая включает в себя антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему динамической стабилизации (ESP), помощника при экстренном торможении (HBA), систему удержания при старте в гору (HSA), систему контроля тягового усилия (TCS) и др. Автомобиль предлагается с бензиновым двигателем объемом 1.5 литра (113 л.с.) и механической пятиступенчатой коробкой передач.

Автомобиль в комплектации Comfort (от 1 млн 129 тыс. 900 руб.) в дополнение к Base оснащается бесключевым доступом в автомобиль и бесключевым запуском двигателя, мультифункциональным кожаным рулём c электроусилителем, обогревом рулевого колеса, кожаных сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, круиз-контролем, камерой заднего вида, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, опцией «Свободные руки» (Bluetooth, Hands Free) и системой Cloudrive 2.0, позволяющей расширить возможности смартфона. Версия агрегатируется атмосферным бензиновым двигателем объемом 1.5 литра (113 л.с.) и механической коробкой передач.

В комплектации Luxury (от 1 млн 199 тыс. 900 руб.), помимо оснащения Comfort, также имеется электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, а центральная консоль включает элементы салона верcии Cosmo. На автомобиль устанавливается двигатель объемом 1.5 литра (113 л.с.) в сочетании с вариатором.

В кроссовере Tiggo 4 комплектации Techno (от 1 млн 269 тыс. 900 руб.) доступны двухцветные литые 18-дюймовые диски, полный «зимний пакет» (обогрев передних и задний сидений, рулевого колеса, всей поверхности лобового стекла и форсунок стеклоомывателя), шесть музыкальных динамиков и 7-дюймовый цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов, реализована система распознавания жестов. Жестами можно переключать аудиофайлы и радиостанции, регулировать громкость, а также управлять системой кондиционирования в салоне. Опционально доступен смарт-браслет, который охватывает функции, доступные для ключа дистанционного управления, следит за частотой пульса и сном, индицирует напоминания, а также выдерживает погружение под воду до 30 метров. Кроссовер оснащается атмосферным бензиновым двигателем объемом 2.0 литра (122 л.с.) и CVT7.

Топовая комплектация Cosmo (от 1 млн 359 тыс. 900 руб.) включает в себя оснащение комплектаций Luxury и Techno, а также дефлекторы для 2-го ряда, боковые подушки, шторки безопасности и дистанционный автозапуск. Кроссоверы серии Cosmo оснащаются турбированным двигателем объемом 1.5 л., 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6.

Напомним, продажи Chery Tiggo 4 стратовали на российском рынке в августе прошлого года, и с тех пор было реализовано более 5 тыс. таких автомобилей. Стоит отметить, что сегодня это самая популярная модель Chery в нашей стране.

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