Geely открыла новый дилерский центр в Москве

Группа компаний «АвтоСпецЦентр» и «Джили-Моторс» подписали соглашение об открытии нового дилерского центра АвтоСпецЦентр Geely Дубровка. Это первый дилерский центр Geely в портфеле АСЦ и единственный дилерский центр Geely, расположенный в центре Москвы, на Третьем транспортном кольце, сообщает пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр».

Модельный ряд Geely представлен в дилерском центре в полном объеме, включая новый кроссовер премиум-класса Tugella, который уже доступен для заказа и поступит в продажу с 25 декабря. Автосалон предлагает полный спектр услуг по продаже новых автомобилей и автомобилей с пробегом, сервисное обслуживание, автокредитование и автострахование, а также реализацию оригинальных запчастей и аксессуаров. В АСЦ Geely Дубровка клиентов ждут кафе, детский уголок, зона отдыха.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Geely реализовали 2016 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2020 года в России была продана 11757 машин китайской марки (+62%). Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке остается флагманский кроссовер Atlas.

В каких еще городах есть дилерские центры Geely, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».