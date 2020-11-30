Рынок автомобилей с пробегом сегмента Luxury в октябре вырос на 20%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2020 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 240 единиц. Это на 20% больше результата годичной давности (200 шт.).

Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне наибольшее предпочтение отдают моделям Bentley и Mercedes-Benz Maybach S-Class, на долю которых пришлось 70% от общего объема.

Отметим, что в октябре разница между лидерами сократилась до минимальной (в 1 автомобиль). Так, в октябре автомобили с пробегом марки Bentley разошлись тиражом в 85 штук, Mercedes-Benz Maybach S-Class – в 84 штуки. Третье место в этом рейтинге занимает бренд Maserati с результатом 36 купленных б/у машин. Кроме них, в нашей стране было перепродано 18 автомобилей с пробегом марки Rolls-Royce, 9 – Ferrari, 6 – Lamborghini, 2 – Aston Martin. Эксперты отмечают, что практически все они продемонстрировали в октябре положительную динамику (исключение составил Ferrari, повторивший результат прошлого года).

Свыше половины (63%) подержанных люксовых машин в октябре было приобретено в Москве и Подмосковье (117 и 33 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга поставили на учет 15 таких автомобилей, Краснодарского края – 9, Свердловской области – 5, Липецкой и Ростовской областей – по 4. По 3 люксовых автомобиля с пробегом зарегистрировано в Приморье, Карачаево-Черкессии, Новосибирской и Тюменской областях. Еще в 9 субъектах поставлено на учет по две таких машины, в 23 регионах – по одной.

По итогам 10 месяцев 2020 года вторичный рынок роскошных автомобилей также демонстрирует положительную динамику. Так, с января по октябрь их было перепродано в количестве 1730 единиц, что на 3% больше, чем за 10 месяцев 2019 года.

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