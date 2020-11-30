Mazda раскрыла комплектации нового кроссовера CX-30 для России

Компания Mazda раскрыла комплектации нового кроссовера CX-30, сборка которого налажена на заводе «Мазда-Соллерс» во Владивостоке. Автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем SkyActiv мощностью 150 л.с. и предлагается в сочетании с механической или автоматической коробками передач, в полноприводном и переднеприводном вариантах.

Как пишет портал Motor.ru, базовая комплектация Drive доступна исключительно для переднеприводных кроссоверов с 6-ступенчатой «механикой». Стандартное оборудование включает семь подушек безопасности, светодиодную оптику, датчики света и дождя, электромеханический стояночный тормоз, проекционный дисплей, информационно-развлекательный комплекс с 8,8-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему с восемью динамиками, систему стабилизации. Снаружи самая доступная Mazda CX-30 идентифицируется по штампованным дискам.

В комплектациях Active и Supreme владелец может выбирать между передним и полным приводом, но коробка передач безальтернативна – только 6-скоростной «автомат». Особенности версии Active – 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, климат- и круиз-контроль, кожаный мультируль, подогрев передних кресел и обогрев боковых зеркал.

Кроссовер CX-30 в топовом исполнении Supreme – первая Mazda с системой старт-стоп. Максимально оснащенные «тридцатки» отличается 18-дюймовыми низкопрофильными колёсами, электрорегулировками передних сидений, наличием системы бесключевого доступа, подрулевых лепестков переключения передач, камеры заднего вида и парктроников. За доплату CX-30 можно дооснастить кожаным салоном и адаптивным круиз-контролем.

Как прогнозируют в Mazda, наиболее востребованной станет комплектация Active стоимостью 1 млн 869 тыс. рублей. Цены на остальные комплектации будут объявлены в течение двух недель. Продажи нового кроссовера Mazda CX-30 на российском рынке начнутся с 15 января 2021 года.

По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры Mazda реализовали 20426 автомобилей, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Mazda в нашей стране остается кроссовер CX-5, продажи которого в отчетный период составили 15434 машины (-13%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».