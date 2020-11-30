АВТОВАЗ в декабре продолжит работать сверхурочно | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ в декабре продолжит работать сверхурочно

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АВТОВАЗ в декабре продолжит работать сверхурочно

Рынок транспортных средств в России
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На АВТОВАЗе издан приказ о работе в выходные дни в декабре. Так, в соответствии с планом производства, будет организована работа производственной линии В0 в выходные дни 5, 12 и 19 декабря в дневные смены, говорится в сообщении первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа. Напомним, на линии В0 выпускаются модели LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 37019 автомобилей LADA – это на 22% больше, чем годом ранее. Как отмечают на АВТОВАЗе, это лучший результат месячных продаж с октября 2014 года. По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 264680 машин, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском авторынке, а рыночная доля марки LADA составила 22,3% против 21,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз производство

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