КАМАЗ выпустил 150-й серийный тягач КАМАЗ-54901

КАМАЗ выпустил 150-й серийный магистральный тягач КАМАЗ-54901 с начала производства этой модели в 2019 году. Юбилейный автомобиль получит транспортная компания из Нижнего Новгорода «Приволжье-Транс», сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, за 2019 год было сдано 84 автомобиля поколения К5 опытно-промышленной партии, с начала 2020 года до 1 сентября – 166 автомобилей, а за следующие полтора месяца уже 186 единиц. Количество собранных автомобилей будет расти: уже в декабре планируется сборка 153 машин, а в плане выпуска на 2021 год значится 2 тыс. «КАМАЗов» серии К5. Вместе с флагманом КАМАЗ-54901 на конвейере уже собираются и другие модели серии К5 – большегрузы с подкатной осью, самосвалы.

Основная область применения новейшего магистрального грузовика КАМАЗ-54901 – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. Автомобиль отличает принципиально новая кабина грузовика с абсолютно ровным полом, двумя спальными местами и увеличенной шириной (2500 мм). Тягач оснащен новым рядным 6-цилиндровым двигателем KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с., новой автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon с расширенным функционалом для водителя и задним мостом Daimler со сниженным передаточным отношением для экономии топлива. Передние и задние тормоза – дисковые. Также в числе преимуществ новинки – два топливных бака общим объемом 1400 л, за счет чего обеспечивается запас хода до порядка 4,5 тыс. км.

Уже в базовой комплектации магистральный тягач КАМАЗ-54901 оснащен современной мультимедийной системой, которая дает возможность пользоваться навигацией, выходить в интернет, считывать параметры автомобиля и многое другое, а также заводской интеллектуальной транспортной информационной системой – системой спутникового мониторинга транспорта ИТИС-KAMAЗ.

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