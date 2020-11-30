Great Wall планирует расширить модельный ряд на заводе в России

Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники Haval на заводе под Тулой, планирует расширить модельный ряд на российском предприятии, сообщил председатель совета директоров Great Wall Motor Company Вэй Цзяньцзюнь. Сейчас там выпускаются четыре модели бренда: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9, пишет агентство «Финмаркет».

Как говорил ранее исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего, компания Haval в 2021 году представит на российском рынке две новые модели. Названия автомобилей он не привел, но указал сегменты, в которые войдут новинки. «В следующем году мы запустим новую модель, которая будет конкурировать с компактными кроссоверами. А еще предложим кроссовер в сегменте между моделями F7 и H9», – сказал Жером Сего. Он также добавил, что вплоть до 2025 года компания будет ежегодно выпускать как минимум одну новую модель.

По данным портала «Китайские автомобили», в сегменте компактных кроссоверов Haval может представить в России новый паркетник под названием First Love, который в модельной линейке марки сменит актуальный H2, или новый F5. Что касается кроссовера «в сегменте между моделями F7 и H9», то тут формально тоже два варианта – H7 и новый H6.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти 2020 года российские дилеры Haval реализовали 13251 автомобиль, что на 55% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке остается кроссовер Haval F7, на втором месте по популярность идет купе-кроссовер Haval F7x.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».