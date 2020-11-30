Рынок электромобилей с пробегом в октябре вырос на 75%

В октябре российский рынок новых электрокаров вырос в 3 раза, однако и на вторичном рынке в этом месяце ситуация с покупками складывалась довольно активно. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2020 года жители нашей страны приобрели 608 электромобилей с пробегом, что на 75% больше, чем в октябре 2019-го.

Львиная доля (почти 90%) предпочтений здесь пришлась на модель Nissan Leaf, перепродажи которой составили 542 единицы. Кроме этого, в октябре россияне приобрели 22 подержанных электрокара Mitsubishi i-MiEV, 12 – Tesla Model S, 10 – Jaguar I-Pace, по 8 экземпляров – BMW i3 и Tesla Model X. В перечень октябрьских приобретений также вошли: Tesla Model 3 – 3 шт., Renault Twizy – 2 шт. и Hyundai Ioniq – 1 шт.

Больше всего электромобилей с пробегом в октябре покупали жители Иркутской области (61 шт.). Второе место в региональном рейтинге занимает Приморье (58 шт.), а замыкает тройку лидеров Краснодарский край (54 шт.). Среди субъектов РФ, где активно перепродавали транспортные средства на электротяге, стоит выделить еще Хабаровский край (36 шт.). Москва в этом списке – лишь на пятом месте, здесь был приобретен 31 такой автомобиль с пробегом.

По итогам 10 месяцев 2020 года вторичный рынок электромобилей в России тоже продемонстрировал существенный рост. Так, за этот период его объем составил около 4,4 тыс. единиц, что на 60% больше, чем в январе – октябре прошлого года.

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