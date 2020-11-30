В России – 1 миллион лифтбеков. 60% из них – модели Skoda

Автомобили в кузове «лифтбек» не слишком распространены в нашей стране – их доля составляет всего 2,3%, что в количественном выражении соответствует 1 млн зарегистрированных экземпляров (по данным на 1 июля 2020 года). Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Интересно, что около 60% всех лифтбеков в РФ приходится на чешскую марку Skoda. А еще четверть – это отечественная LADA.

Ожидаемо самым распространенным лифтбеком в нашей стране является Skoda Octavia – в российском автопарке числится 407 тыс. единиц данной модели. Следом идет отечественная LADA Granta с результатом 254 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров еще одна модель чешского бренда – Skoda Rapid (175 тыс. шт.).

Показатели остальных моделей даже не дотягивают до 30 тыс. единиц. Тем не менее, в ТОП-10 данного рейтинга вошли: Chery Amulet (29,7 тыс. шт.), Skoda Superb (28,5 тыс. шт.), Mazda6 (18,9 тыс. шт.), Opel Vectra (18,5 тыс. шт.), Renault Laguna (15,3 тыс. шт.), Mitsubishi Carisma (14 тыс. шт.) и Ford Mondeo (13,8 тыс. шт.).

Напомним, что ранее эксперты «АВТОСТАТ» составили аналогичные рейтинги по седанам, хэтчбекам и универсалам.

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Фото: Avito Авто.