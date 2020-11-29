Рынок новых люксовых автомобилей в октябре снизился на 6%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в октябре 2020 года составил 106 единиц. Это на 6% меньше результата годичной давности (113 шт.). Отметим, что три марки из семи (которые мы традиционно относим к люксовому сегменту) показали рост.

В лидерах – Mercedes-Benz Maybach S-Class, с результатом 45 купленных экземпляров. При этом немецкая модель продемонстрировала падение на 17%. Следом за ней идет британский Bentley (25 шт.), нарастивший рыночный объем на четверть. Положительная динамика также наблюдается у Rolls-Royce (22 шт.; +10%). Что касается оставшихся марок, то в октябре жители России приобрели 6 новых Lamborghini, 5 – Maserati, 2 – Aston Martin и 1 – Ferrari. Практически все они (за исключением Aston Martin) находятся «в минусе».

Две трети автомобилей сегмента Luxury (66%) традиционно пришлось на Москву и Московскую область. При этом 59 новых машин получили «прописку» в Москве, а 11 – в Подмосковье. В Санкт-Петербурге встали на учет 6 таких автомобилей. Из нестоличных регионов в любви к роскошным машинам традиционно отличился Краснодарский край – 5 штук. На Камчатке, в Ингушетии, Красноярском крае, Челябинской и Ярославской областях приобретено по два «люкса». Еще в 15 субъектах РФ появилось по одному новому дорогому автомобилю.

Эксперты агентства также отметили, что по итогам 10 месяцев рынок в данном сегменте тоже находится в «минусе». Так, в январе – октябре было приобретено 952 новых люксовых автомобиля, что на 11% меньше результата за аналогичный период 2019 года (1065 шт.).

Эти автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.