Brilliance планирует расширить модельный ряд в России

Холдинг Huachen Automotive Group Holdings Co., который владеет брендом Brilliance, ставит целью выйти на реализацию 300 тыс. автомобилей в год по всему миру. На данный момент проводится модернизация и замена имеющихся моделей. На базе автомобилей V3, V6, V7 на имеющихся платформах будут разработаны новые модели, презентация которых в Китае запланирована на вторую половину 2021 года, сообщает пресс-служба «Бриллианс Мотор». В ближайшие годы планируется представить более 10 новых моделей транспортных средств, который будут создаваться как на собственных, так и на унифицированных платформах.

Как отмечается, одним из стратегических направлений для развития бизнеса за рубежом для Huachen Automotive Group Holdings Co. является Россия, которая представляет перспективы для интенсивного роста, о чем свидетельствует резкий скачок объемов продаж китайских автомобильных брендов в 2020 году.

«Россия – это важнейший рынок, присутствие на котором бренда Brilliance планируется активно расширять в ближайшей перспективе, представляя российским автолюбителям новые модели, в частности, в сегменте SUV», – рассказали в «Бриллианс Мотор».

Напомним, в настоящее время марка Brilliance представлена в России единственной моделью – компактным кроссовером Brilliance V3. Вместе с тем российские дилеры еще распродают последние экземпляры кроссоверов Brilliance V5, которые уже не производятся. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2020 года на российском рынке было реализовано 177 автомобилей Brilliance, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».