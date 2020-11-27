Покупки кроссоверов и внедорожников с пробегом растут сильнее всего | АВТОСТАТ

Покупки кроссоверов и внедорожников с пробегом растут сильнее всего

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Покупки кроссоверов и внедорожников с пробегом растут сильнее всего

Used cars report
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Среди всех сегментов вторичного рынка наибольший рост демонстрирует SUV. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев россияне купили 1,1 млн кроссоверов и внедорожников с пробегом – на 8% больше, чем за тот же период 2019 года.

Интересно, что рост покупок подержанных SUV происходит на фоне снижения всего вторичного рынка (-0,6%). И некоторые сегменты здесь тоже находятся «в минусе». Так, самый крупный из них – В – показывает падение на 4% (до 1,6 млн шт.). Сегменты С (0,8 млн шт.) и D (0,4 млн шт.) «просели» на 2% и 3% соответственно.

Отметим, что на долю четырех перечисленных сегментов приходится 88% вторичного рынка. Соответственно всем остальным принадлежит 12%, но и среди них нет тех, что растут сильнее SUV: пикапы (+2%), минивэны и компактвэны (+2%), купе и кабриолеты (+1,5%). А такие сегменты, как A, E и F, испытывают падение (от -4% до -8%).

Найти кроссоверы или внедорожники (и другие автомобили) с пробегом можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Toyota.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили внедорожники вторичный рынок suv автомобили с пробегом кроссоверы динамика продаж по сегментам

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