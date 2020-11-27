Авторынок Санкт-Петербурга в октябре вырос на 9% | АВТОСТАТ

Авторынок Санкт-Петербурга в октябре вырос на 9%

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Авторынок Санкт-Петербурга в октябре вырос на 9%

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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В октябре 2020 года жители Северной столицы купили более 9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 9% больше, чем год назад. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», петербургский авторынок растет второй месяц подряд.

Чаще все петербуржцы в октябре приобретали автомобили корейских марок KIA и Hyundai, на долю которых в октябре пришлось 26%. Среди моделей лидерство принадлежит кроссоверу Hyundai Creta (454 шт.), на втором месте – седан Hyundai Solaris (405 шт.).

Одинаковый результат показали KIA Rio и Volkswagen Polo – по 366 купленных экземпляров. Замкнула пятерку лидеров LADA Vesta (300 шт.). Также в ТОП-10 попали: Volkswagen Tiguan, Renault Logan, Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid и Karoq.

По итогам 10 месяцев объем петербургского авторынка составил около 70 тыс. новых легковых машин – на 10% меньше, чем в январе – октябре 2019 года.

Полный список автодилеров Санкт-Петербурга (и не только) – смотрите в разделе «Дилеры» на сайте «Цена Авто».

Фото: Hyundai.

, источник: АВТОСТАТ

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