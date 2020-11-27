Рынок новых электрокаров в октябре вырос втрое

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в октябре 2020 года жители России купили 112 новых электромобилей. Это в 3,1 раза больше, чем в прошлогоднем октябре (36 шт.). Таким образом, рынок новых электрокаров растет четвертый месяц подряд (в июле он прибавил 17%, в августе – 62%, в сентябре – вырос в 4 раза).

Как отмечают эксперты агентства, во многом своим существенным ростом сегмент электромобилей обязан новой модели – Audi e-tron. Около 30% рынка пришлась именно на этот кроссовер. В количественном выражении это составляет 33 единицы. Значительный рост в октябре продемонстрировали также модели Tesla. Так, например, Tesla Model 3 была реализована в количестве 27 штук. (в 5,4 раза больше, чем в октябре 2019 года), а Tesla Model X – в количестве 23 шт. (рост в 3,8 раза).

В пятерку самых популярных моделей новых электрокаров в октябре также вошли Nissan Leaf (11 шт.) и Tesla Model S (6 шт.). Также в прошлом месяце жители нашей страны приобрели 5 экземпляров Jaguar I-Pace, 3 – Hyundai Kona, 2 – Mercedes-Benz EQC и 2 – Tesla Model Y.

Что касается региональной структуры рынка новых электромобилей, то почти половина таких транспортных средств пришлась на Москву (42 шт.) и Санкт-Петербург (13 шт.). В Краснодарском крае и Подмосковье было куплено по 6 новых электрокаров, в Приморском крае и Новосибирской области – по 5 штук, в Пермском крае и Самарской области – по 3 штуки. В 6 субъектах РФ местные жители купили по два электромобиля, а в 17 – по одному.

Отметим, что по итогам 10 месяцев 2020 года объем российского рынка новых электрокаров составил 455 экземпляров, что на 53% больше, чем в январе – октябре прошлого года.

Какие еще модели электрокаров можно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Audi.